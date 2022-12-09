На Ника Картера подали в суд за изнасилование

8 декабря на участника Backstreet Boys Ника Картера подали в суд, утверждая, что он изнасиловал 17-летнюю поклонницу в своем тур-автобусе после концерта 2001 года в Вашингтоне. Об этом пишет The Hollywood reporter.

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В гражданском иске, поданном в суд Невады, Шеннон «Шей» Рут написала что Картер выбрал ее из группы других поклонниц, которые пришли за автографами после концерта в Такоме.

Женщина утверждает, что затем он привел ее в автобус, дал ей алкогольный напиток под названием «VIP-сок» и «неоднократно напал на нее».

Сейчас женщине 39 лет. По ее словам, что ждала более 20 лет, чтобы заявить об этом, ранее она боялась возмездия.