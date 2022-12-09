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2 часа назад

На певца Ника Картера подали в суд за изнасилование фанатки-подростка в туре 2001 года

Газета.Ru

8 декабря на участника Backstreet Boys Ника Картера подали в суд, утверждая, что он изнасиловал 17-летнюю поклонницу в своем тур-автобусе после концерта 2001 года в Вашингтоне. Об этом пишет The Hollywood reporter.

На Ника Картера подали в суд за изнасилование
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В гражданском иске, поданном в суд Невады, Шеннон «Шей» Рут написала что Картер выбрал ее из группы других поклонниц, которые пришли за автографами после концерта в Такоме.

Женщина утверждает, что затем он привел ее в автобус, дал ей алкогольный напиток под названием «VIP-сок» и «неоднократно напал на нее».

Сейчас женщине 39 лет. По ее словам, что ждала более 20 лет, чтобы заявить об этом, ранее она боялась возмездия.

Ранее сообщалось, что солист Backstreet Boys Ник Картер расплакался на концерте в Лондоне из-за смерти его младшего брата Аарона.

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