Карл III станцевал хору в еврейском общинном центре в Лондоне

В минувшую пятницу король Карл III стал почётным гостем в еврейском общинном центре на праздновании Хануки — праздника свеч, которые зажигают в честь чуда, происшедшего при освящении храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоэа в 164 году до нашей эры. По преданию, евреи, поднявшиеся на Храмовую гору, нашли в храме масло для лампад, которого было достаточно для поддержания огня лишь в течение одного дня. Но благодаря чуду огонь горел восемь дней, в течение которых люди успели приготовить новые запасы масла. К слову, праздник Хануки также длится восемь дней, а в это время детям принято дарить игрушки и давать деньги.

Фото: Mainstyle Mainstyle

Вот и король Карл III стал гостем на этом празднике, где его приняли с распростёртыми объятиями. Король поразил публику своей активностью, ведь монарх вместе с гостями мероприятия пел песни и даже исполнил традиционный танец хору, а ещё помог студентам и волонтёрам упаковать еду для продовольственного центра.