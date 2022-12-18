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4 часа назад

Король всех религий: Карл III станцевал хору в еврейском общинном центре в Лондоне

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В минувшую пятницу король Карл III стал почётным гостем в еврейском общинном центре на праздновании Хануки — праздника свеч, которые зажигают в честь чуда, происшедшего при освящении храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоэа в 164 году до нашей эры. По преданию, евреи, поднявшиеся на Храмовую гору, нашли в храме масло для лампад, которого было достаточно для поддержания огня лишь в течение одного дня. Но благодаря чуду огонь горел восемь дней, в течение которых люди успели приготовить новые запасы масла. К слову, праздник Хануки также длится восемь дней, а в это время детям принято дарить игрушки и давать деньги.

Карл III станцевал хору в еврейском общинном центре в Лондоне
Фото: MainstyleMainstyle

Вот и король Карл III стал гостем на этом празднике, где его приняли с распростёртыми объятиями. Король поразил публику своей активностью, ведь монарх вместе с гостями мероприятия пел песни и даже исполнил традиционный танец хору, а ещё помог студентам и волонтёрам упаковать еду для продовольственного центра.

Многие отметили, что король так же, как и Уэльские, проигнорировал премьеру документального сериала принца Гарри и Меган Маркл и продолжил выполнять свои обязанности. Букингемский и Кенсингтонский дворец отказались комментировать новый скандальный проект Сассекских, а Карл III, взявшись за руки с гостями торжества, танцевал и пел песни под возгласы и аплодисменты всех приглашённых на Хануку. После смерти королевы Елизаветы II король Карл III пообещал стать защитником веры и заявил, что будет служить всем религиозным конфессиям.

Люди,принц Гарри,Елизавета II,
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