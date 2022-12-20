«Недоносок» и другие необычные прозвища Брежнева

У Леонида Брежнева было множество прозвищ. Многие из них касались густых бровей генсека и его страсти к наградам. Между тем Брежнева называли и «недоноском». Происхождение этого прозвища было связано со Сталиным.

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Как называли Брежнева

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Во все времена и в различных странах народы награждали своих правителей прозвищами. Не миновала сия чаша и Леонида Ильича Брежнева, занимавшего пост Генерального секретаря ЦК КПСС с 1966 по 1982 годы. Одним из самых старых прозвищ Брежнева, как утверждал Никита Хрущев, было прозвище «балерина». Тогда еще будущий генсек заслужил его в Днепропетровске якобы благодаря тому, что Брежневым мог крутить всякий, кто того хотел. По крайней мере, так пишет в своей книге «Политические портреты» Рой Медведев.

Советский партийный деятель Валерий Харазов вспоминал: «Мы Брежнева называли «Коломбина на проволоке», потому что он всем хотел нравиться. Ну, и это у него получалось, он располагал к себе людей».

Позже, когда Брежнев встал у руля власти, за ним стали замечать и непреодолимую тягу к наградам и званиям. Эта страсть советского лидера тоже стала поводом для шуток. Например, за Брежневым закрепилось «звание» «Дважды Ильича Советского Союза». Немало прозвищ Леонид Ильич «заработал» благодаря своим широким и густым бровям. Так, Брежнева нередко за спиной называли «Бровеносец в потемках» (по аналогии с названием корабля - броненосец «Потемкин»). Нередко Леонида Ильича именовали также «Двубровым орлом» (по аналогии с двуглавым орлом). Бывало, что люди шутили: мол, брови Брежнева – это усы Сталина, но «на более высоком уровне».

Брежнев и Сталин

Происхождение самого резкого прозвища Леонида Брежнева связано именно с Иосифом Сталиным. Впервые вождь увидел Брежнева за несколько месяцев до собственной смерти. Тогда, в 1952 году, в Москве проходил XIX съезд Коммунистической партии Советского Союза. На одном из приемов Сталин обратил внимание на статного и привлекательного Леонида Ильича, отметив: «Какой красивый молдаванин!». Дело в том, что в тот период Брежнев являлся первым секретарем ЦК КП(б) Молдавии. Сталин, как считают историки, выдвинул Брежнева в расширенный Президиум ЦК (кандидатом), назначил секретарем ЦК, но после смерти «отца народов» «молдаванин» свой пост потерял.

Многие не забыли эти эпизоды биографии Леонида Брежнева. Именно поэтому не ускользнул от «пытливых зрителей» даже тот факт, что оба, и Брежнев, и Сталин, родились в декабре, пусть и в разные годы. Согласно официальной информации, распространенной при жизни вождя и после его кончины, он появился на свет 21 декабря 1878 года. Позднее было установлено, что настоящей датой рождения Иосифа Виссарионовича следует считать 18 декабря того же года. А вот Брежнев родился 19 декабря 1906 года. По этой причине, как утверждал писатель Владимир Войнович, Леонида Ильича и называли иногда «недоноском».

Леонид-миротворец

Впрочем, если верить Александру Голубеву, автору книги «Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев», Брежнев всерьез рассчитывал войти в историю как «Леонид-миротворец». И в некотором смысле генсеку удалось этого добиться. По крайней мере, в западной прессе Брежнева называли именно «миротворцем». По словам журналиста Леонида Млечина, Брежнев понимал свою ответственность за сохранение мира и действительно пытался предпринять все возможное для того, чтобы не разгорелась ядерная война. В частности Брежнев проложил путь к разрядке в советско-американских отношениях. Начало разрядке положил визит президента США Ричарда Никсона в Москву в мае 1972 года. Визит Брежнева в Америку в 1973 году также прошел успешно.