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1 час назад

Пол Маккартни рассказал, как пережил смерть Джона Леннона

Мария Каткова

Пол Маккартни высказался о своих переживаниях после смерти Джона Леннона. Об этом сообщает People.

Маккартни рассказал, как пережил смерть Леннона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Музыкант рассказал, что не мог описать словами то, что чувствовал после смерти друга, поэтому он не ходил на телевизионные передачи, где мог бы выговориться. Он также добавил, что испытал "глубокое горе".

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Спустя время после смерти Леннона, Маккартни решил записать песню. Это получилось у него случайно. Как рассказал музыкант, он просто сел в углу комнаты с гитарой и написал музыку к "Here Today".

Ранее сообщалось, что предсмертное письмо Джона Леннона продали за 64 тысячи долларов.

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