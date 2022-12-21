Маккартни рассказал, как пережил смерть Леннона

Пол Маккартни высказался о своих переживаниях после смерти Джона Леннона. Об этом сообщает People.

Музыкант рассказал, что не мог описать словами то, что чувствовал после смерти друга, поэтому он не ходил на телевизионные передачи, где мог бы выговориться. Он также добавил, что испытал "глубокое горе".

Спустя время после смерти Леннона, Маккартни решил записать песню. Это получилось у него случайно. Как рассказал музыкант, он просто сел в углу комнаты с гитарой и написал музыку к "Here Today".