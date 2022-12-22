Как выглядит и живет женщина с ногтями длиной 130 сантиметров

До 1997 года в выходные Диана Армстронг проводила время с дочерьми: по вечерам они вместе делали маникюр. Однажды после очередного сеанса женщина, как обычно, легла спать, а утром отправилась на шопинг. Жизнь Дианы изменил звонок младшей дочери. «Мама, Тиша не просыпается!» — прокричала девочка. Выяснилось, что старшая сестра скончалась во сне от приступа астмы. С тех пор Диана в память о последнем вечере с дочерью перестала стричь ногти.

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Семья Армстронг сначала с презрением отнеслась к затее матери. Но женщина четко объяснила свою мотивацию. С тех пор домочадцы не только поддерживают ее, но и помогают ей ухаживать за ногтями. Их длина — 130 сантиметров. Между прочим, маникюр таких «украшений» требует немало усилий. На ногти уходит 20 баночек лака, а чтобы подпилить их, приходится использовать столярные инструменты. В маникюрном салоне обслуживать Диану не хотят, поскольку на покраску одного ногтя уходит от четырех до пяти часов.

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