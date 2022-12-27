Камилла Паркер-Боулз надела на Рождество брошь Елизаветы II

Королева-консорт Камилла Паркер-Боулз появилась на рождественской службе в пальто с брошью Елизаветы II. Об этом сообщает Daily Mail.

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Члены британской королевской семьи традиционно провели Рождество в Сандрингеме и посетили утреннюю службу в церкви Марии Магдалины. Король Карл III был одет в свое любимое пальто из верблюжьей шерсти, а королева-консорт Камилла надела на службу кашемировое пальто цвета морской волны от Anna Valentine, которое украсила бриллиантовой брошью, ранее принадлежавшей покойной Елизавете II. Она дополнила свой образ шляпкой в тон пальто от Philip Treacy и черными замшевыми ботинками.