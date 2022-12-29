106-летняя американка отметила день рождения в казино

Жительница США отметила свой 106-й день рождения в казино. Она поделилась секретом своего долголетия. Ее жизненные силы поддерживают здоровый образ жизни и близкие люди, сообщает издание King 5 News.

Фото: Мир24 Мир24

На праздник в казино ее пришли поздравить ее дочь с семьей, друзья и сотрудники дома престарелых, где живет именинница.

Берта Энгслер, живущая в Сиэтле, штат Вашингтон, родилась 28 декабря 1916 года в штате Айова. Оттуда ее семья переехала в Вашингтон.

Женщина всегда придерживалась активного образа жизни, до 70 лет каталась на лыжах. А секретом своего долголетия она считает любовь дочери и зятя.