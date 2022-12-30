Чем обращение Карла III в Рождество отличалось от речи королевы

Король Карл III задаёт новый тон в традиционных поздравлениях на Рождество. 25 декабря состоялось первое праздничное обращение монарха к британцам, которое транслировалось по всему миру. В этом году речь Его Величества отличалась от привычной для всех, ведь в ней прослеживалась нотка грусти: Карл III говорил о чувствах, которые испытывает семья и он сам после кончины Елизаветы II. Однако эксперты и публика отметили и другие моменты, которые отличали традиционное обращение Её Величества о речи Карла III — это обстановка, стиль и содержание спича.

Фото: Mainstyle Mainstyle

Стоит отметить, что обращение короля было записано в часовне Святого Георгия, которая находится на территории Виндзорского замка: именно там похоронены мать и отец монарха — Елизавета II и принц Филипп.

Видео дня

«Я стою в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке — в том месте, которое так близко к моей любимой матери, покойной королеве, и дорогому отцу, который покоится рядом с ней. Я вспоминаю о трогательных письмах, открытках и сообщениях, которые многие из вас прислали мне и моей супруге, чтобы выразить свою любовь и поддержку по поводу кончины Елизаветы II. Вы проявили большое сочувствие ко всей нашей семье», — сказал Карл III в своём обращении.

Интересно, что Елизавета II обычно записывала поздравительную речь в главной королевской резиденции — Букингемском дворце, сидя за столом, который заставлен фотографиями с представителями монаршей семьи. А вот Карл III решил отказаться от портретов с родственниками, чтобы не обидеть этим жестом членов короны и оставить кого-то в стороне, не поместив снимок в кадре.

Также эксперты отметили, что во время своего обращения король излучал больше эмоций, чем Елизавета II, которая обычно произносила речь с «военной строгостью».

«Карл III решил открыться публике и продемонстрировал свои чувства. Когда он говорил о матери, его брови были нахмурены, а лицо казалось ассиметричным, создавая контраст и показывая переживания и готовность двигаться вперёд», — объяснила эксперт по языку тела и жестам Джуди Джеймс.

Король не забыл поблагодарить за свой труд и работников церкви, храмов, мечетей, синагог и гурдваров, подтвердив свою клятву поддерживать разные религии.