Маркл напишет мемуары о британской королевской семье

Королевская семья Великобритании готовится к свежей порции обвинений от Меган Маркл, на этот раз в форме мемуаров. Герцогиня Сассекская напишет откровенную книгу, вслед за выходом 9-го января 2023-го года мемуаров принца Гарри «Spare».

Фото: Inc-News Inc-News

Ожидается, что он не сильно будет критиковать в своём опусе отца, короля Карла III, но заденет за живое брата, принца Уильяма. По мнению некоторых наблюдателей, после этого братья, вряд ли, смогут восстановить отношения. «В целом, полагаю, книга (будет) хуже того, чего ожидает от неё королевская семья», - рассказал газете The Times источник, близкий к Виндзорам.