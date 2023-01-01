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1 час назад

Меган Маркл напишет мемуары о британской королевской семье

Inc-News

Королевская семья Великобритании готовится к свежей порции обвинений от Меган Маркл, на этот раз в форме мемуаров. Герцогиня Сассекская напишет откровенную книгу, вслед за выходом 9-го января 2023-го года мемуаров принца Гарри «Spare».

Маркл напишет мемуары о британской королевской семье
Фото: Inc-NewsInc-News

Ожидается, что он не сильно будет критиковать в своём опусе отца, короля Карла III, но заденет за живое брата, принца Уильяма. По мнению некоторых наблюдателей, после этого братья, вряд ли, смогут восстановить отношения. «В целом, полагаю, книга (будет) хуже того, чего ожидает от неё королевская семья», - рассказал газете The Times источник, близкий к Виндзорам.

Что касается мемуаров Маркл, то по данным знатоков ситуации, «герцогиня Сассекская подумывает о полном, со всеми подробностями, рассказе о том, как с ней обращались в Великобритании и в королевской семье… и не оставит камня на камне». В 2021-м году Маркл и её супруг подписали контракт с издательством Penguin Random House на публикацию в общей сложности четырёх книг.

Люди,принц Гарри,принц Уильям,
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