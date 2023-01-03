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1 час назад

Умер барабанщик Earth, Wind and Fire

Lenta.ruиещё 1

Бывший барабанщик американской группы Earth, Wind and Fire Фред Уайт умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщил его брат и бас-гитарист группы Вердайн Уайт на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Умер барабанщик Earth, Wind and Fire
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Сегодня наша семья опечалена в связи с потерей удивительного и талантливого члена семьи, нашего любимого брата Фредерика Юджина “Фредди” Уайта», — написал он.

Уайт присоединился к Earth, Wind and Fire в 1974 году. В середине 1980-х музыкант покинул группу.В 2000 году барабанщик был включен в Зал славы рок-н-ролла.

В декабре стало известно, что барабанщик британской рок-группы The Stranglers Брайан Джон Даффи, более известный как Джет Блэк, умер в возрасте 84 лет. Он скончался 6 декабря после продолжительной болезни. Из-за состояния здоровья в последнее время он жил в загородном доме в Северном Уэльсе с семьей и друзьями.

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