Гитарист Black Sabbath сообщил о работе над новым альбомом

Британский гитарист, один из основателей хеви-метал-группы Black Sabbath Тони Айомми сообщил, что вскоре намерен приступить к записи нового сольного альбома. Об этом он рассказал в видеоролике на своем официальном YouTube-канале.

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В восьмиминутном видео музыкант упомянул, что в течение 2022 года «писал и записывал» новый материал, а также занимался обустройством новой студии, которой он очень доволен. По словам Айомми, в ближайшее время он ожидает доставки недостающего оборудования, с отправкой которого возникли сложности из-за военной операции России на территории Украины.

«Но у нас почти все готово. Через пару недель, думаю, я буду готов пойти и начать там работать, чего я очень жду, — писать новый альбом», — заключил Айомми.