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2 часа назад

Гитарист Black Sabbath Тони Айомми сообщил о работе над новым альбомом

Газета.Ru

Британский гитарист, один из основателей хеви-метал-группы Black Sabbath Тони Айомми сообщил, что вскоре намерен приступить к записи нового сольного альбома. Об этом он рассказал в видеоролике на своем официальном YouTube-канале.

Гитарист Black Sabbath сообщил о работе над новым альбомом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В восьмиминутном видео музыкант упомянул, что в течение 2022 года «писал и записывал» новый материал, а также занимался обустройством новой студии, которой он очень доволен. По словам Айомми, в ближайшее время он ожидает доставки недостающего оборудования, с отправкой которого возникли сложности из-за военной операции России на территории Украины.

«Но у нас почти все готово. Через пару недель, думаю, я буду готов пойти и начать там работать, чего я очень жду, — писать новый альбом», — заключил Айомми.

Также музыкант в очередной раз подтвердил, что в 2023 году будут переизданы альбомы Black Sabbath, записанные с вокалистом Тони Мартином.

Люди,Тони Айомми,
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