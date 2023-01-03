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34 минуты назад

Принц Гарри заявил о желании вернуть себе отца и брата

Москва24иещё 1

Герцог Сассекский принц Гарри заявил, что хочет вернуть хорошие отношения с королем Карлом III и принцем Уильямом. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ITV.

Принц Гарри заявил о желании вернуть себе отца и брата
Фото: M24.ruM24.ru

Отношения Гарри с отцом и братом остаются напряженными. Комментируя ситуацию, герцог отметил, что "так не должно было быть". По его словам, королевская семья совершенно не готова к примирению с ним и его супругой Меган Маркл.

Также он поделился, что хочет иметь семью, а не институцию.

Полное интервью с герцогом будет выпущено на ITV1 в воскресенье, 8 января. Спустя несколько дней после этого будут опубликованы мемуары Гарри.

Люди,принц Уильям,
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