Принц Гарри заявил о желании вернуть себе отца и брата

Герцог Сассекский принц Гарри заявил, что хочет вернуть хорошие отношения с королем Карлом III и принцем Уильямом. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ITV.

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Отношения Гарри с отцом и братом остаются напряженными. Комментируя ситуацию, герцог отметил, что "так не должно было быть". По его словам, королевская семья совершенно не готова к примирению с ним и его супругой Меган Маркл.

Также он поделился, что хочет иметь семью, а не институцию.