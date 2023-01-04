Скончался композитор фильмов с Брюсом Ли Джозеф Ку

Гонконгского композитора Джозефа Ку не стало 3 января в Канаде. Ему было 92 года. Об этом сообщает South China Morning Post.

"Он был сокровищем Гонконга, который внес огромный вклад в развитие местной музыкальной сцены", - сказала певица Лиза Ванг.

Джозеф Ку написал за свою карьеру более 1200 песен, часть из которых является классикой жанра кантопоп (гонконгской поп-музыки). Он также написал саундтреки к таким фильмам с Брюсом Ли, как "Кулак ярости" и "Путь дракона".