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1 час назад

Скончался композитор фильмов с Брюсом Ли Джозеф Ку в возрасте 92 лет

Газета.Ru

Гонконгского композитора Джозефа Ку не стало 3 января в Канаде. Ему было 92 года. Об этом сообщает South China Morning Post.

Скончался композитор фильмов с Брюсом Ли Джозеф Ку
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Он был сокровищем Гонконга, который внес огромный вклад в развитие местной музыкальной сцены", - сказала певица Лиза Ванг.

Джозеф Ку написал за свою карьеру более 1200 песен, часть из которых является классикой жанра кантопоп (гонконгской поп-музыки). Он также написал саундтреки к таким фильмам с Брюсом Ли, как "Кулак ярости" и "Путь дракона".

В 2015 году Ку прекратил дирижировать и сократил музыкальную деятельность, увлекшись рисованием.

Люди,Брюс Ли,
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