Главархив рассказал о юности психиатра Петра Кащенко

Петр Кащенко был новатором в области психиатрии: отменил использование смирительных рубашек, ввел трудотерапию и лечение в семьях под присмотром врачей.

Фото: Главное архивное управление города Москвы Главное архивное управление города Москвы

9 января 1859 года в Тамбове в семье младшего лекаря 18-го стрелкового батальона, коллежского асессора Петра Кащенко родился сын, которого также назвали Петром. В Главархиве Москвы сохранились ценные документы о юности и учебе в Московском университете в будущем известного в России врача-психиатра.

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Из-за службы отца семья часто переезжала. Среднее образование юноша получил в городе Ейске в Кубанской войсковой гимназии, которую окончил почти круглым отличником в 1876 году, получив лишь две четверки. Аттестат о среднем образовании сохранился в Главархиве.

Петр поступил на медицинский факультет в университет Святого Владимира в Киеве, но после того, как отец Петра умер, его матери удалось выхлопотать стипендию для сына в Московском университете. Вскоре студент подал прошение на имя ректора Московского университета с просьбой о переводе в Москву и зачислении на медицинский факультет. Это прошение хранится в Главархиве.

Почти пять лет проучился Кащенко в Москве. Будучи студентом пятого курса, Петр Кащенко решает жениться на дочери коллежского секретаря Вере Горенкиной, на что в феврале 1881 года ему было дано разрешение от университетского начальства и родителей невесты (до 1917 года студентам без этого запрещено было вступать в брак). Соответствующие документы представлены в Главархиве Москвы.

В марте 1881 года, за несколько месяцев до получения диплома Петр Кащенко был отчислен навсегда из Московского университета за участие в студенческих беспорядках. Правда, ему оставили право поступления в другие высшие учебные заведения. Кащенко был отправлен под административный надзор в город Ставрополь, где пробыл до 1884 года.

После снятия надзора бывший студент попытался вернуться в московскую alma mater, но ему было отказано. Тогда он уехал завершать учебу на медицинском факультете Казанского университета, который окончил в 1885 году. Именно тогда Петр Петрович увлекся психиатрией, обучаясь под руководством доктора Рогозина, который был директором городской больницы для душевнобольных. С тех пор психиатрия стала основным делом жизни Петра Кащенко. Долгое время он проработал главным врачом земской психиатрической больницы в Нижнем Новгороде. Там он сумел воплотить свои новаторские идеи по лечению больных.

Одним из разработанных им принципов при общении с пациентами стал «принцип нестеснения», то есть отказ от постоянного применения смирительной рубашки как главного средства для успокоения больных. Кащенко часто говорил: «Врач должен смотреть на смирительную рубашку как на страшилище, а на себя, если применяет ее, как на палача». Вместо этого Кащенко ввел обязательные прогулки на воздухе, трудотерапию (тогда это было революционное новшество), устроил музыкальный ансамбль и хор в больнице. И самое интересное: врач сумел договориться о «семейном» патронаже для пациентов. Теперь некоторых больных переводили за плату в крестьянские семьи, где обеспечивали пациентам домашний уход, чтобы им стало лучше. Психиатр отмечал положительное воздействие этих методов на психическое здоровье пациентов. Деньги на новаторские нововведения врача в больнице щедро жертвовали нижегородские предприниматели.

Благодаря своему деятельному участию в общественной жизни, известности в медицинских кругах в 1904 году врача единогласно избрали на должность главного врача психиатрической больницы имени Алексеева в Москве (знаменитой Канатчиковой дачи), а вскоре предложили стать заведующим отделения Петербургской психиатрической больницы. Петр Кащенко основал и возглавил первое в России Центральное статистическое бюро по учёту больных с психическими заболеваниями.