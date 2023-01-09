Принц Гарри назвал королеву Камиллу "опасной злодейкой"

Британский принц Гарри заявил, что его мачеха, королева-консорт Камилла является «опасной злодейкой», оставляющей «тела на улицах» на пути к своему положению. Соответствующее заявление он сделал в интервью американскому телеканалу CBS, приуроченном к выходу его автобиографической книги Spare («Запасной»).

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Гарри утверждает, что жена короля Карла III, с которой у того был роман еще в браке с принцессой Дианой, организовывала медийные «сливы», чтобы заручиться поддержкой влиятельной британской прессы и упрочить свое положение в обществе.

«Она была злодейкой, третьим человеком в браке», — сказал принц.

По его словам, ей было необходимо «реабилитировать» собственный имидж. Как пояснил Гарри, «опасной» Камиллу сделали связи, которые она выстраивает в британской прессе.

«С обеих сторон была открытая готовность обмениваться информацией, а в семье, построенной на иерархии, на пути к положению королевы-консорта на улице неизбежно останутся тела», — продолжил принц.

В книге, по информации CBS, он указал, что супруга Карла III принесла его в жертву «на свой личный PR-алтарь».

«Ты будешь это делать, если попадание на первые полосы, благожелательные заголовки, позитивные истории, написанные о тебе, улучшат твою репутацию и повысят шансы на то, что британская публика примет тебя в качестве монарха», — заявил он.