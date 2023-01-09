Принц Гарри рассказал о шутках на похоронах королевы

В интервью телеканалу ITV принц Гарри вспомнил о шутках, которыми он обменивался с братом, принцем Уильямом, во время похорон британской королевы Елизаветы II. Об этом сообщает Us Weekly.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Принцы участвовали в похоронной процессии, двигавшейся по тому же маршруту, по которому в 1997 году несли гроб с телом их матери — принцессы Дианы. «И мы как бы шутили между собой и говорили: "По крайней мере, дорогу знаем"», — рассказал Гарри.

Прощание с королевой напомнило ему похороны матери, утверждает принц, хотя сила эмоций была разной. Это, по его словам, связано с тем, что принцесса Диана погибла слишком рано, тогда как Елизавета прожила долгую жизнь.

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе ночью 31 августа 1997 года в Париже, когда Mercedes, в котором она ехала с миллиардером Доди Аль-Файедом, врезался в стену туннеля. Перед аварией их машину преследовали папарацци. Гарри считает, что к гибели его матери причастны британские таблоиды.