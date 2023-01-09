Принц Гарри рассказал о своем настоящем отце

В своих мемуарах, которые должны появиться в продаже 10 января 2023 года, принц Гарри ответил на слухи, согласно которым некоторые сомневаются, что его отцом является король Карл III. Об этом стало известно изданию Independent.

Фото: Globallookpress.com Globallookpress.com

Гарри, безусловно, слышал о том, что многие приписывают его отцовство майору Джеймсу Хьюитту, который был любовником его матери. Однако принц опроверг эти слухи, заявив на страницах своей книги, что принцесса Диана познакомилась с Хьюиттом уже после рождения младшего сына.

Принц Гарри пишет, что слухи о том, что младший сын принцессы вовсе не наследник принца Чарльза, по какой-то причине очень понравились публике и до сих пор об этом частенько говорят. У Гарри даже пытались украсть пробы ДНК, чтобы проверить его принадлежность к королевской семье.

При этом, как отмечает принц Гарри, поводом для слухов всегда служили лишь его рыжие волосы, цвет которых был схож с оттенком волос Хьюитта. Младший сын Карла III и принцессы Дианы призвал не сомневаться в том, что именно нынешний король — его настоящий отец, а все остальное — лишь слухи.