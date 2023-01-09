Принц Гарри рассказал о своем настоящем отце

В своих мемуарах, которые должны появиться в продаже 10 января 2023 года, принц Гарри ответил на слухи, согласно которым некоторые сомневаются, что его отцом является король Карл III. Об этом стало известно изданию Independent.
Гарри, безусловно, слышал о том, что многие приписывают его отцовство майору Джеймсу Хьюитту, который был любовником его матери. Однако принц опроверг эти слухи, заявив на страницах своей книги, что принцесса Диана познакомилась с Хьюиттом уже после рождения младшего сына.
Принц Гарри пишет, что слухи о том, что младший сын принцессы вовсе не наследник принца Чарльза, по какой-то причине очень понравились публике и до сих пор об этом частенько говорят. У Гарри даже пытались украсть пробы ДНК, чтобы проверить его принадлежность к королевской семье.
При этом, как отмечает принц Гарри, поводом для слухов всегда служили лишь его рыжие волосы, цвет которых был схож с оттенком волос Хьюитта. Младший сын Карла III и принцессы Дианы призвал не сомневаться в том, что именно нынешний король — его настоящий отец, а все остальное — лишь слухи.
Напомним, Джеймс Хьюитт познакомился с принцессой Дианой на одной из вечеринок в 1986 году, когда Гарри уже было три года. Сама принцесса Диана через 9 лет подтвердила, что майор был ее любовником, но то, что он является отцом Гарри отрицала. Принц Чарльз, разумеется, тоже был в курсе слухов о мнимом отцовстве Хьюитта, но никогда и нигде не обмолвился и словом о том, что у него есть какие-то сомнения в том, что Гарри именно его сын.