Пережившая смерть родственников женщина похудела и изменила жизнь

43-летняя Сара Хенниган, жительница Уэльса, Великобритания, пережила смерть родственников и изменила свою жизнь, похудев вдвое. Об этом сообщает Manchester Evening News.

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Женщина никогда не жаловалась на лишний вес. Однако все изменилось после смерти членов ее семьи. Мать Хенниган скончалась в 2017 году от рака легких, а спустя несколько лет умерли ее брат и отец. Позже у женщины диагностировали рак шейки матки. Она перенесла операцию и выздоровела, но осталась в тяжелом моральном состоянии. «Каждый вечер я брала с собой в постель бутылку газировки, пакет чипсов и плитку шоколада больших размеров. Я ела для успокоения», — рассказывает она.

Вскоре у женщины было диагностировано ожирение. Ее вес достиг 114 килограммов. В этот момент Хенниган вспомнила брата, который, так же как и их мать, умер от рака легких. По ее словам, он использовал все возможные способы, чтобы попытаться вылечиться, и боролся до конца. Женщина вдохновилась примером покойного брата и решила взяться за свое здоровье.