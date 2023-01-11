«Рыдала на полу»: принц Гарри слил переписку Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Принц Гарри продолжает портить отношения с королевской семьей. Теперь он показал переписку Меган Маркл и Кейт Миддлтон.
«Некоторое время назад между Кейт Миддлтон и принцем Гарри установились теплые отношения. Но из-за скандалов вокруг герцога Сассекского супруга принца Уильяма тяжело переносит происходящее», – пишет «Федеральное агентство новостей».
На днях Гарри показал часть личной переписки двух герцогинь, в ней они говорят о свадебном наряде принцессы Шарлотты. Миддлтон пожаловалась, что платье великовато ее дочери, на что Маркл порекомендовала обратиться к портному Анджаю. На что жена Уильяма ответила, что решит вопрос самостоятельно.
По словам принца Гарри, ситуация заставила его супругу «рыдать на полу». И в этом он винит Кейт.