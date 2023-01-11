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3 часа назад

Принц Гарри слил личную переписку Меган Маркл и Кейт Миддлтон: «Рыдала на полу»

РИА "ФедералПресс"

Принц Гарри продолжает портить отношения с королевской семьей. Теперь он показал переписку Меган Маркл и Кейт Миддлтон.

«Рыдала на полу»: принц Гарри слил переписку Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Некоторое время назад между Кейт Миддлтон и принцем Гарри установились теплые отношения. Но из-за скандалов вокруг герцога Сассекского супруга принца Уильяма тяжело переносит происходящее», – пишет «Федеральное агентство новостей».

На днях Гарри показал часть личной переписки двух герцогинь, в ней они говорят о свадебном наряде принцессы Шарлотты. Миддлтон пожаловалась, что платье великовато ее дочери, на что Маркл порекомендовала обратиться к портному Анджаю. На что жена Уильяма ответила, что решит вопрос самостоятельно.

По словам принца Гарри, ситуация заставила его супругу «рыдать на полу». И в этом он винит Кейт.

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