«Рыдала на полу»: принц Гарри слил переписку Меган Маркл и Кейт Миддлтон

«Некоторое время назад между Кейт Миддлтон и принцем Гарри установились теплые отношения. Но из-за скандалов вокруг герцога Сассекского супруга принца Уильяма тяжело переносит происходящее», – пишет «Федеральное агентство новостей».

На днях Гарри показал часть личной переписки двух герцогинь, в ней они говорят о свадебном наряде принцессы Шарлотты. Миддлтон пожаловалась, что платье великовато ее дочери, на что Маркл порекомендовала обратиться к портному Анджаю. На что жена Уильяма ответила, что решит вопрос самостоятельно.