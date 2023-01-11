Мемуары принца Гарри «Запасной»: самые громкие признания

В вышедшей 10-го января из печати книге «Запасной» принц Гарри даёт откровенное описание своей жизни в королевской семье Великобритании. В дополнение к обсуждению смерти матери, принцессы Дианы, он также детализирует непростые отношения с несколькими родственниками, включая брата, принца Уильяма.

Название «Запасной» отсылает к определению, которое принц Гарри получил при рождении – относительного старшего брата, наследника трона, его называли «запасным». Перед выходом книги автор заявил в интервью People, что надеется с её помощью «осмыслить собственную боль»: «Если мой опыт окажет позитивный эффект на жизнь кого-то, то я не смогу думать ни о чём более вознаграждающем, чем это!».

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По словам принца, он никому не навязывает «Запасным» своей точки зрения, скорее, книга является продолжением его пути к психологическому исцелению. «Это грубый отчёт о моей жизни – хорошее, плохое и всё, что между ними», - подчеркнул он. Итак, самые откровенные признания принца Гарри.

Называет принца Уильяма «обожаемым братом и заклятым врагом».

В мемуарах Гарри называет Уильяма «обожаемым братом» и в то же время «заклятым врагом». Телеведущий программы Good Morning America Майкл Стрейхэн уточнил в беседе с младшим сыном Карла III: «Сильные слова. Что вы имели в виду, написав их?». «Между нами всегда было это соперничество, как ни странно», - ответил Гарри. «Думаю, это вызвано ролями наследника и запасного».

«Запасным» Гарри назвал отец, сразу же в день рождения.

По словам автора «Запасного», таковым его назвал в день рождения отец, принц Чарльз, сказав жене, принцессе Диане: «Прекрасно! Ты мне подарила наследника и запасного – моя работа выполнена». С тех пор это определение приклеилось за принцем Гарри и не могло не вызывать у него обиды. На фоне Уильяма он всегда был вторым.

Проехал через туннель, где погибла его мать.

В книге Гарри вспоминает эмоциональный момент, когда он решил повторить последний путь матери, принцессы Дианы. Принц попросил водителя проехать по тому же туннелю с той же самой скоростью, с которой нёсся автомобиль Дианы и её бойфренда Доди Аль-Файеда перед тем, как врезаться в одну из опор. «Это была очень плохая идея», - пишет Гарри. «У меня было много плохих идей в мои 23 года, но это была одной из самых непродуманных. Я сказал себе, что хочу покончить с этим, но на самом деле это было не так. В глубине души я надеялся почувствовать в этом туннеле то, что почувствовал, когда JLP передал мне полицейские файлы – недоверие. Сомнение. Вместо этого ночью все сомнения отпали». Он продолжил: «Я стремился к завершению, желая страдать. Этого у меня было в избытке. А теперь я никогда не смогу от него избавиться».

Вместе с братом просил отца не жениться на Камилле.

Изначально Гарри и Уильям были против женитьбы отца на Камилле Паркер-Боулз. Причина – развод родителей и гибель матери. Младший сын принца Чарльза боялся, что Камилла может быть «жестокой ко мне… как злые мачехи в сказках». Впрочем, личные встречи с избранницей отца несколько успокоили его. Но братья всё равно просили Чарльза не связывать свою жизнь с «другой женщиной». В конце концов, пара поженилась в 2005-м. После свадьбы Камилла получила титул герцогини Корнуолльской, а после смерти Елизаветы II стала королевой-консортом.

Утверждает, что принц Уильям и Кейт Миддлтон подначили его надеть нацистскую форму.

В мемуарах Гарри вспоминает, как решился надеть форму офицера СС на костюмную вечеринку в 2005-м году. Сначала он не мог выбрать между костюмом пилота и формой. А потом позвонил брату и его подруге и спросил, что бы выбрали они. «Нацистскую форму», - ответили они. «Они оба вопили. Хуже, чем костюм льва Уилли! Намного смешнее!», - описал этот судьбоносный момент младший сын Карла III. В недавнем документальном сериале принц Гарри назвал скандал с формой «одной из самых больших ошибок в моей жизни».

Почувствовал, что после свадьбы принца Уильма и Кейт Миддлтон, навсегда потерял брата.

«Брат, которого я сопровождал тем утром в Вестминстерское аббатство, ушёл, навсегда», - несколько раз напоминает Гарри в книге об эмоциональном моменте свадьбы Уильяма. «Кто смог бы это отрицать? Он никогда больше не будет прежним Уилли. Мы никогда больше не поскачем через поля Лесото в развевающихся плащах. Мы никогда больше не будем жить в пропахшем лошадьми коттедже, пока учимся летать. Кто разлучит нас? Жизнь, вот кто». По словам Гарри, наблюдая за братом и его новоиспечённой женой, выходящими из аббатства, он сказал ему мысленно: «До свидания».

Меган Маркл неудачно подшутила над беременной Кейт Миддлтон.

Принц Гарри подробно описал конфронтацию, произошедшую в 2018-м между Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Американская актриса шутливо охарактеризовала забывчивость герцогини Кембриджской в то время, когда она ждала младшего сына Луи, «куриный мозг» и «гормоны». «Это произвело между ними огромный разлад. Меган было сказано, что она ещё недостаточно близка с Кейт, чтобы обсуждать её гормоны, и что так в королевской семье не говорят», - вспоминает автор «Запасного». О некорректности поведения будущей невестке сообщил принц Уильям, приблизив к её лицу указательный палец, на что Маркл спокойно попросила убрать от её лица руку.

Принц Уильям атаковал его из-за Меган Маркл.