Как сложилась судьба самой известной манекенщицы СССР

В центре сюжета сериала «Красная королева» оказалась Регина Збарская — девушка, которую в зарубежной прессе когда-то называли «самым красивым оружием Кремля». Почему читая биографию знаменитой манекенщицы, на глаза наворачиваются слезы, читайте в материале «Рамблера».

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Широко распахнутые глаза, точеная фигура, природные шарм и обаяние – то, что привлекало в Регине Збарской. Ей вдохновлялись не только советские деятели культуры и моды. Федерико Феллини, Ив Сен Лоран, Фидель Кастро и Пьер Карден преклонялись перед красотой «русской Софи Лорен».

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Удивительно, но несмотря на тысячи поклонников, жизнь Регины прошла под знаком одиночества. Збарская рано осталась сиротой. Воспитывалась в детском доме. Но в 17 лет Регина решила кардинально изменить жизнь. В попытке поймать удачу за хвост девушка переехала в столицу – в 1953 году. Она поступает на экономический факультет. И хотя вместе с ней учились далеко не заурядные ребята, девушку манила богемная тусовка, которая существовала и в те годы.

Когда удивительно красивую девушку заметила модельер Вера Аралова, она не смогла забыть ее. Вера сделала Регину своей музой. Благодаря этому сотрудничеству о сироте узнали и Советский Союз, и Европа.

Регина была не только красивой, но и умной девушкой. Из бесконечного числа поклонников манекенщица отдала свое сердце художнику Льву Збарскому. Он был похож на нее: интеллектуал, эмоциональный, напористый и жизнерадостный человек. Лев сделал ее героиней нескольких своих работ. Регина была готова на все ради него. И он этим пользовался. Лев заставил девушку пойти на аборт, ведь беременность и ребенок могли помешать ему.

Операция Регине стоила психического здоровья. У модели развилась депрессия, а Лев не стал терпеть истерики и слезы возлюбленной. Он ушел к актрисе Людмиле Максаковой, которая, кстати, родила ему ребенка впоследствии. Этот факт больно ударил по Регине. Она решила, что Лев не хотел детей именно от нее. Он не воспринимал ее всерьез. Это осознание довело Регину до психиатрической больницы.