Назван самый популярный член королевской семьи Великобритании

Членом британской королевский семьи, пользующимся самой большой популярностью в народе, оказалась сестра короля Карла III принцесса Анна. Это показало исследование сервиса YouGov, сообщает Daily Mail.

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По данным опроса, 72% британцев положительно относятся к дочери покойной королевы Елизаветы II.

За принцессой Анной в рейтинге популярности членов королевской семьи следуют принц Уэльский Уильям (70% одобряют его деятельность) и его супруга принцесса Уэльская Кэтрин (68%).

Король Великобритании Карл III занял четвертую строчку рейтинга — к нему положительно относятся 62% жителей Великобритании. Следом за ним идут принц Эдвард (54%) и королева-консорт Камилла (46%).

Самые низкие строчки рейтинга одобрения членов королевской семьи — у принца Гарри (24%), герцогини Сассекской Меган Маркл (22%) и принца Эндрю (7%).