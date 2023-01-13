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1 час назад

Принцесса Анна стала самым популярным членом королевской семьи Великобритании

Газета.Ru

Членом британской королевский семьи, пользующимся самой большой популярностью в народе, оказалась сестра короля Карла III принцесса Анна. Это показало исследование сервиса YouGov, сообщает Daily Mail.

Назван самый популярный член королевской семьи Великобритании
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным опроса, 72% британцев положительно относятся к дочери покойной королевы Елизаветы II.

За принцессой Анной в рейтинге популярности членов королевской семьи следуют принц Уэльский Уильям (70% одобряют его деятельность) и его супруга принцесса Уэльская Кэтрин (68%).

Король Великобритании Карл III занял четвертую строчку рейтинга — к нему положительно относятся 62% жителей Великобритании. Следом за ним идут принц Эдвард (54%) и королева-консорт Камилла (46%).

Самые низкие строчки рейтинга одобрения членов королевской семьи — у принца Гарри (24%), герцогини Сассекской Меган Маркл (22%) и принца Эндрю (7%).

Отмечается, что рейтинг одобрения принца Гарри и Меган Маркл особенно низок среди пожилых британцев, которые относятся к герцогам хуже, чем к испортившему свою репутацию связью с Джеффри Эпштейном принцу Эндрю.

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