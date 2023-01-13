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1 час назад

SHAMAN рассказал, с какой песни началась его карьера

Eva.ru

SHAMAN — стал главным музыкальным открытием прошлого года. Его авторские хиты знает и поет вся страна, но началась карьера артиста в шоу-бизнесе с песни из репертуара Валерия Леонтьева.

SHAMAN рассказал, с какой песни началась его карьера
Фото: Eva.ruEva.ru

Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, поклонники знают благодаря таким хитам как «Я русский» и «Встанем». Артист просто взорвал все хит-парады и совершил, казалось, невозможное — добился бешеного успеха, став узнаваемым не только в России, но и за рубежом.

SHAMANа признали даже самые матерые артисты, которые довольно скептически относятся к юным коллегам. Но Ярослав сумел объединить легендарные имена и голоса, записав со звездами первой величины общий хит, спев «Встанем» на новый лад.

Также на новый лад SHAMAN умудрился спеть и Гимн РФ, заявив — песня-то хитовая, пробирает с первых нот. Однако несмотря на все это, творческий путь Дронова и его появление на больших телевизионных экранах началось вовсе не с его авторских хитов, а с кавера на песню из репертуара Валерия Леонтьева — «Дельтаплан».

В этом артист признался в интервью ведущей проекта «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко: «Дельтаплан» — это очень символичная песня, которую я пою давно. Лет 13 точно. Именно с этой песни началась моя телевизионная карьера, потому что именно ее я впервые спел на шоу «Фактор А» в самом начале проекта, еще на отборочных турах. Получается, с этой песней я появился на больших экранах и сохранил ее в своем репертуаре. Люди хотят ее слышать…»

Люди,Светлана Шевченко,Валерий Леонтьев,
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