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36 минут назад

Брат принцессы Дианы опубликовал архивное семейное фото 1902 года

Катерина Саломе

Чарльз Спенсер, брат покойной принцессы Дианы, поделился в своих соцсетях архивным снимком семьи. Кадр был сделан в 1902 году.

Брат принцессы Дианы опубликовал архивное семейное фото 1902 года
Фото: СоцсетиСоцсети

На фото запечатлен дед принцессы и ее брата Альберт, двоюродная бабушка Лавиния и двоюродный дед Сесил. Снимок был сделан на костюмированной вечеринке.

«Люблю семейные фотографии. Мой дедушка (слева), моя двоюродная бабушка Лавиния (в центре) и мой двоюродный дедушка Сесил собираются отправиться на маскарад в 1902 году», — подписал пост Чарльз.

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Поклонники отметили сходство сына покойной представительницы королевской семьи Уильяма и его прадеда. «Вау, ваш дедушка и принц Уэльский — абсолютная копия друг друга», — написала фанат.

Ранее мы писали о том, что медик вспомнил о последних минутах жизни принцессы Дианы.

Люди,Чарльз Виндзор,
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