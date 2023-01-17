Брат принцессы Дианы опубликовал архивное семейное фото 1902 года

Чарльз Спенсер, брат покойной принцессы Дианы, поделился в своих соцсетях архивным снимком семьи. Кадр был сделан в 1902 году.

Фото: Соцсети Соцсети

На фото запечатлен дед принцессы и ее брата Альберт, двоюродная бабушка Лавиния и двоюродный дед Сесил. Снимок был сделан на костюмированной вечеринке.

«Люблю семейные фотографии. Мой дедушка (слева), моя двоюродная бабушка Лавиния (в центре) и мой двоюродный дедушка Сесил собираются отправиться на маскарад в 1902 году», — подписал пост Чарльз.

Поклонники отметили сходство сына покойной представительницы королевской семьи Уильяма и его прадеда. «Вау, ваш дедушка и принц Уэльский — абсолютная копия друг друга», — написала фанат.