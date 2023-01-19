Как принц Уильям отреагировал на мемуары Гарри

«Уильям в абсолютном ужасе от всего этого. Он не узнает больше собственного брата», — цитирует приближенного к королевской семье US Weekly. Старшему принцу пришлось признаться самому себе, что после такого потока грязи вернуть прежние отношения вряд ли получится. Тем не менее Гарри не теряет надежды если не на братскую любовь, то хотя бы на мир. Но, по словам инсайдера, этого будет очень-очень трудно добиться. «Грубость Гарри и оскорбительное отношение к нему, его жене, его отцу и монархии в целом просто ужасны. Уильям не понимает, как теперь Гарри сможет оправдаться и вернуться», — добавляет источник.