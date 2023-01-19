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3 часа назад

Стало известно, как принц Уильям отреагировал на мемуары младшего брата Гарри

Super.ruиещё 2

Шум вокруг скандальных мемуаров заметно поутих: все, кого это беспокоило, уже обсудили довольно странные детали из жизни опального герцога. Гарри вдоль и поперек прошелся по своей семье, а родственники публичных заявлений так и не сделали. Говорят, до такого они опускаться не собираются. Однако на прошлой неделе разнесся слух о том, что лед начал таять: эксперты допустили примирение принцев Гарри и Уильяма. Но на деле все не совсем так.

Как принц Уильям отреагировал на мемуары Гарри
Фото: Super.ruSuper.ru

«Уильям в абсолютном ужасе от всего этого. Он не узнает больше собственного брата», — цитирует приближенного к королевской семье US Weekly. Старшему принцу пришлось признаться самому себе, что после такого потока грязи вернуть прежние отношения вряд ли получится. Тем не менее Гарри не теряет надежды если не на братскую любовь, то хотя бы на мир. Но, по словам инсайдера, этого будет очень-очень трудно добиться. «Грубость Гарри и оскорбительное отношение к нему, его жене, его отцу и монархии в целом просто ужасны. Уильям не понимает, как теперь Гарри сможет оправдаться и вернуться», — добавляет источник.

А возвращаться, да и останавливаться, Гарри, как видно, не собирается. Недавно принц рассказал, что у него есть материал для еще одних мемуаров. Возможно, королевской семье все-таки стоит уделить Гарри внимание — вдруг тогда он наконец успокоится?

Раскрыты последствия мемуаров принца Гарри для британской монархии

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