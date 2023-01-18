Скончалась самая старая жительница планеты

Старейший человек на планете скончался в 118 лет, им была француженка сестра Андрэ (Люсиль Рандон). Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на ее представителя.

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Люсиль Рандон родилась 11 февраля 1904 года на юге Франции. Статус старейшего человека в мире она получила в апреле прошлого года, когда в Японии умерла 119-летняя Кане Танака.

Как рассказал представитель сестры Андрэ, она умерла во сне в своем доме престарелых в Тулоне, где она жила в последние годы.

"Для нас это большая печаль, но она желала воссоединиться с любимым братом. Для нее это стало освобождением"

Сестра Андрэ работала при монастыре до тех пор, пока ей не исполнилось 108 лет. Последние годы она жила в доме престарелых, где продолжала молиться, а также контактировала с сотрудниками дома. Ежедневно ей приходило много писем, на каждое из которых она отвечала.