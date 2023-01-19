Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+5° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
2 часа назад

«Придумки — не более»: друг Ванги раскрыл неизвестные факты о пророчествах ясновидящей

Слово и Дело

Пророчества болгарской ясновидящей Ванги, которые стали особенно актуальны в настоящее время, не стоит переоценивать, заявил бизнесмен Дмитрий Грачев. Мужчина был знаком с прорицательницей с молодости. Предсказания Ванги часто сбывались, однако они не были всеобъемлющими. Многие высказывания, которые на сегодняшний день приписывают покойной, она на самом деле никогда не пророчила, отметил друг ясновидящей. «Ванга очень четко и ясно объясняла то, что хотела донести. Не было вариантов с недомолвками. А такие вещи, например, как даты, она никогда не упоминала. Придумки — не более», — подчеркнул бизнесмен. Дмитрий рекомендовал не обращаться к пророчествам Ванги в поисках ответов о ситуации на Украине, так как про эту страну провидица никогда не упоминала.

«Придумки — не более»: друг Ванги раскрыл неизвестные факты о пророчествах ясновидящей
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело
Люди,Дмитрий Грачев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители