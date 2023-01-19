«Придумки — не более»: друг Ванги раскрыл неизвестные факты о пророчествах ясновидящей

Пророчества болгарской ясновидящей Ванги, которые стали особенно актуальны в настоящее время, не стоит переоценивать, заявил бизнесмен Дмитрий Грачев. Мужчина был знаком с прорицательницей с молодости. Предсказания Ванги часто сбывались, однако они не были всеобъемлющими. Многие высказывания, которые на сегодняшний день приписывают покойной, она на самом деле никогда не пророчила, отметил друг ясновидящей. «Ванга очень четко и ясно объясняла то, что хотела донести. Не было вариантов с недомолвками. А такие вещи, например, как даты, она никогда не упоминала. Придумки — не более», — подчеркнул бизнесмен. Дмитрий рекомендовал не обращаться к пророчествам Ванги в поисках ответов о ситуации на Украине, так как про эту страну провидица никогда не упоминала.