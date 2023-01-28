Как выглядит самый молодой президент в мире

Весной 2022 года Габриэль Борич стал президентом Республики Чили. Борич – самый молодой глава государства в истории Чили. Впрочем, и по всему миру сложно найти президента моложе Габриэля. Подробнее о нем – в материале "Рамблера".

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В 2017 году вся планета обсуждала 39-летнего Эммануэля Макрона, который стал президентом Франции и по совместительству самым молодым президентом в мире. Но Габриэль Борич побил рекорд французского лидера.

Чилиец стал президентом в 36 лет. Однако пользователи Сети обсуждают Борича не только из-за возраста, но и из-за внешности. На теле главы государства много татуировок, которые часто оказываются под прицелами папарацци, ведь Габриэль любит закатывать рукава или надевать одежду с коротким рукавом.

В 2011 году Габриэль был одним из лидеров массовых студенческих протестов против действующей системы платного высшего образования. В 2013-м Борича избрали в Палату депутатов как независимого кандидата.

Одним из ключевых предвыборных обещаний чилийца стала борьба с социальным неравенством. Кроме того, в ходе кампании он предлагал увеличить сборы с горнодобывающей промышленности, ввести налог на роскошь и отказаться от системы частных пенсионных фондов.