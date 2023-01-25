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1 час назад

Мужчина спит 300 суток в год из-за редкой болезни

Super.ru

На календаре — середина недели, а значит, все мы наверняка только и мечтаем о том, чтобы хорошенько выспаться.

Мужчина спит 300 суток в год из-за редкой болезни
Фото: Super.ruSuper.ru

У этого жителя Индии, наоборот, недостаток сна вряд ли имеется, однако и счастья ему такая жизнь, скорее всего, не приносит. Как сообщает India Times, в 19-летнем возрасте молодому человеку по имени Пуркхарам диагностировали неизлечимое неврологическое расстройство — гиперсомнию. Из-за редкого заболевания он находится в состоянии сна 20–25 дней в месяц.

В первое время Пуркхарам спал примерно по 15 часов сутки, но с возрастом болезнь начала прогрессировать, и часы превратились в беспробудные дни. Несмотря на недуг, мужчина к 42 годам успел обзавестись семьей и даже открыть небольшой бизнес. Правда, уделять время и тому и другому у него получается не чаще пары раз в месяц. Жена и родственники Пуркхарама поддерживают его и заботятся о нем в периоды затяжного сна.

Сам же мужчина признается, что ни чрезмерный отдых, ни лекарства не избавляют его от постоянной усталости, сонливости и сильных головных болей.

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