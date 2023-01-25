"Черный пришелец" жалуется, что его не пускают в рестораны

Энтони Лоффредо, который называет себя «черным пришельцем», заявил, что его боятся обслуживать в ресторанах. Об этом пишет New York Post.

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Француз удалил уши, ноздри и даже несколько пальцев, обточил зубы и покрасил их в фиолетовый цвет, покрыл свое тело экстремальными татуировками. Теперь, по его словам, он не может спокойно есть во многих заведениях общественного питания.

«Если я хочу поесть в ресторане, иногда официант говорит, что я не могу есть на террасе», — сказал недавно 33-летний Лоффредо в интервью LAD Bible.

Он признался, что был несчастен в теле, с которым он родился, и обрел новую уверенность после различных модификаций. Он утверждал, что готов сделать операцию по ампутации ног.

«Мне нравится вживаться в роль страшного персонажа. Я часто устраиваюсь где-нибудь и играю роль, особенно ночью на темных улицах. Я исследую контраст между ролью, которую играю, и собой», — сказал Энтони Лоффредо в 2021 году.