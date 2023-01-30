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1 час назад

Прожившая 106 лет американка дала единственный совет

Мира Маркина

Ида Странк из американского штата Айова в феврале отметит 107-й день рождения. Поговорить с долгожительницей решили журналисты Southeast Iowa Union.

Прожившая 106 лет американка дала единственный совет
Фото: flickr.comflickr.com

Удивительная женщина появилась на свет 12 февраля 1916 года. Ида родилась в многодетной семье. Ее детство нельзя было назвать безоблачным. Нередко семья бедствовала. В жизни Иды был период, когда весь ее гардероб состоял всего из двух платьев – домашнего и школьного. Странк помногу работала на ферме, а уже в юные годы устроилась упаковщицей в компанию Quaker Oats.

Ида Странк была замужем, но матерью так и не стала. Ее супруг умер в 1990 году. Ида не стала опускать руки, а нашла любимое хобби – садоводство и шитье.

Американка не знает, почему ее жизнь оказалась такой длинной. Но дала совет «молодежи»:

«Всегда занимайтесь чем-нибудь!» – заявила Ида.

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Долгожительница призналась, что боялась не дожить до 101-го дня рождения. Но когда он случился, перестала заботиться о возрасте. Сейчас Ида живет в пансионате для пожилых Highland Ridge.

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