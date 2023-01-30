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1 час назад

В чем Берия сознался перед расстрелом

Русская семерка

«Суровой чести верный рыцарь, Народом Берия любим. Отчизна славная гордится Бесстрашным маршалом своим», — эти строки были написаны в 1946 году и посвящались Лаврентию Берии. За 54 года жизни этот видный государственный деятель сделал головокружительную карьеру. Но не менее стремительным было и его падение с «советского Олимпа».

В чем Берия сознался перед расстрелом
Фото: Русская СемеркаРусская Семерка

Берию арестовали на заседании Совета министров 26 июня 1953 года группой военных во главе с маршалом Жуковым. Организаторы заговора, Хрущёв и Маленков, справедливо полагали, что взятие под стражу может оказаться совсем не безобидным процессом, поэтому предварительно было принято решение ввести в Москву танки. Стратегические точки в столице заняли около 300 боевых машин Кантемировской и Таманской дивизий.

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Опасения заговорщиков, однако, не оправдались. Арест прошёл тихо, а для многих московских обывателей даже незаметно. Кроме Берии по делу проходили ещё шесть человек из МВД — членов его так называемой «банды». Обвиняли же их во вредительской деятельности в интересах иностранного капитала и измене Родине.

Материалы уголовного дела «уместились» в 39 томов. Пока велось следствие, по всей стране проходили митинги. Митингующие требовали для «предателя Родины» высшей меры наказания. Кроме того, звучали слова благодарности тем, кто сумел вовремя разоблачить преступников. «Бонусом» к обвинению стало и то, что Берию уличили в «сожительстве с многочисленными женщинами».

Непосредственно перед расстрелом Берия получил право выступить с последним словом. В ходе выступления Берия признал своё моральное разложение, внебрачные интимные связи и факт службы в контрразведке азербайджанских националистов. При этом он подчеркнул — всё это никаким образом не мешало установлению советской власти.

Сделал Берия и ещё одно признание. «Я ответственен за перегибы и извращения социалистической законности в 1937-1938 годах. Прошу суд учесть, что корыстных и вражеских целей у меня при этом не было. Причина моих преступлений — обстановка того времени», — заявил Лаврентий Павлович.

В заключении Берия попросил учесть его былые заслуги и проявить снисхождение. Но его не услышали… 23 декабря 1953 года Берия был расстрелян по приговору Специального судебного присутствия Верховного Суда СССР.

Люди,Лаврентий Берия,
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