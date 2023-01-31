Как Гарри и Уильям относятся ко второй жене короля Карла III

Принц Чарльз женился на Камилле Паркер-Боулз в 2005 году. Отношение Уильяма и Гарри к новой возлюбленной отца не могло быть простым, тем более, когда со смерти их матери прошло менее 10 лет.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Известно, что в 1997 году, когда принцесса Диана еще была жива, но уже развелась с Чарльзом, принц Уэльский планировал представить свою возлюбленную сыновьям. На тот момент он не жил с их матерью уже на протяжении пяти лет», – пишет Marie Claire.

Смерть Дианы стала для всех шоком, и Чарльзу пришлось еще некоторое время скрывать отношения с Камиллой. Тем не менее уже через год он все же познакомил сыновей с дамой сердца.

На свадьбе в 2005 году собрались дети и Чарльза, и Камиллы. Принц Гарри тогда на вопрос журналистов о новой супруге отца ответил, что она «замечательная женщина», и что она сделала Чарльза счастливым.

«Уильям и я любим ее во всем. Честно говоря, она всегда была очень близка со мной и Уильямом. И нет, она точно не злая мачеха», – заявил принц Гарри.

По слухам, вдали от публики и камер дети первое время держались с Камиллой отстраненно.