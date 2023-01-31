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1 час назад

Лиза Мари Пресли оформила страховку на жизнь на $35 миллионов накануне смерти

Газета.Ru

Лиза Мари Пресли в конце жизни была в многомиллионных долгах, но незадолго до смерти оформила страховку на $35 миллионов. Об этом сообщает Page Six.

Лиза Мари Пресли оформила страховку на жизнь накануне смерти
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Лиза Мари Пресли обналичила два полиса страхования жизни и намеревалась получить третий, чтобы погасить долг в $4 миллиона накануне своей смерти. Пресли оформила один полис на $25 миллионов, другой на $10 миллионов, а источники в семье сообщили изданию, что третий полис мог быть оценен в $10 миллионов.

Единственная дочь Элвиса и Присциллы Пресли заполнила документы на получение единовременной суммы в 2 миллиона долларов, но полис так и не был оплачен из-за ошибки в оформлении документов.

Лиза Мари Пресли умерла через несколько дней после посещения "Золотого Глобуса 2023" — 12 января в возрасте 54 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Как сообщают СМИ, сначала бывший муж Дэнни Кио пытался сделать ей искусственное дыхание, но это не помогло.

Люди,Лиза Пресли,
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