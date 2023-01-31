Лиза Мари Пресли оформила страховку на жизнь накануне смерти

Лиза Мари Пресли в конце жизни была в многомиллионных долгах, но незадолго до смерти оформила страховку на $35 миллионов. Об этом сообщает Page Six.

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Лиза Мари Пресли обналичила два полиса страхования жизни и намеревалась получить третий, чтобы погасить долг в $4 миллиона накануне своей смерти. Пресли оформила один полис на $25 миллионов, другой на $10 миллионов, а источники в семье сообщили изданию, что третий полис мог быть оценен в $10 миллионов.

Единственная дочь Элвиса и Присциллы Пресли заполнила документы на получение единовременной суммы в 2 миллиона долларов, но полис так и не был оплачен из-за ошибки в оформлении документов.