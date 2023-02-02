От Сталинграда до Праги прошла фронтовая медсестра Чумаченко

В этом году Валентина Ануфриевна отметит свой 100-летний юбилей. Однако до сих пор она до мельчайших подробностей помнит первые дни войны и весь свой фронтовой путь от Сталинграда до Праги. Когда началась война, ей пришлось перевязывать раненых в стенах родной сталинградской школы, а после работать санинструктором в фронтовых госпиталях на Украине, в Румынии и Венгрии до самого окончания войны. Сколько раненых помогла спасти. Каждый их них по-особому дорог.