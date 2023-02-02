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3 часа назад

От Сталинграда до Праги прошла фронтовая медсестра Валентина Чумаченко

Волгоградская правдаиещё 1

Коренная жительница Сталинграда-Волгограда, ветеран Великой Отечественной, участник Сталинградской и Курской битв, освобождения Европы и Манчжурии Валентина Ануфриевна Чумаченко готовится встретить 80-летие Сталинградской победы. Когда началась Великая Отечественная война, она едва окончила девятилетку и пошла учиться на курсы медсестер.

От Сталинграда до Праги прошла фронтовая медсестра Чумаченко
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

В этом году Валентина Ануфриевна отметит свой 100-летний юбилей. Однако до сих пор она до мельчайших подробностей помнит первые дни войны и весь свой фронтовой путь от Сталинграда до Праги. Когда началась война, ей пришлось перевязывать раненых в стенах родной сталинградской школы, а после работать санинструктором в фронтовых госпиталях на Украине, в Румынии и Венгрии до самого окончания войны. Сколько раненых помогла спасти. Каждый их них по-особому дорог.

В 1944 году в Венгрии встретила своего будущего мужа. Командир танкового батальона Дмитрий Чумаченко пришел навестить друга, так и познакомились. Защищать Родину Дмитрию Чумаченко выпало еще с советско-финской войны. Затем важнейшие сражения Великой Отечественной – Курская дуга, битва под Прохоровкой. 9 мая 1945 года супруги Чумаченко встретили в освобожденной Праге.

Подробнее об истории ветерана читайте здесь. Видеоверсию смотрите здесь.

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