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39 минут назад

Столетний американец раскрыл съедобный секрет своего долголетия

Мира Маркина

В американском штате Нью-Йорк недавно отметил сотый день рождения один из его жителей – Илай Лавин. Историей мужчины заинтересовался телеканал NBC NY.

Столетний американец раскрыл съедобный секрет своего долголетия
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Столетний юбилей Илана состоялся 31 января. Пару дней спустя близкие долгожителя организовали для именинника мероприятие в Американском музее военной авиации. На юбилей мужчины специально приехали и три его правнука. Однако к пышному торжеству Илан отнесся с юмором и снисхождением.

«Не уверен, что заслужил такой праздник. Я ведь просто старел и все», — отшутился мужчина.

Отвечая на вопрос, что же могло стать причиной долголетия, Илан, не смущаясь, раскрыл его. По мнению ветерана, любовь к консервам (и консервированному супу в особенности) сделала его таким и совет папы.

«Мне папа однажды сказал: "Что бы ни делал — ты делаешь это неправильно. Но продолжай поступать по-своему"», — припомнил мужчина.

100-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

Выходец из американского Бруклина живет в своем доме в Нью-Йорке. В молодые годы он работал оптометристом. Во времена Второй мировой войны Илана призвали в армию, но на фронте он продолжал заниматься любимым делом – ремонтом сломанной оптики.

Ранее мы писали об особом ДНК российских долгожителей.

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