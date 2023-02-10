Как африканские дети собирают фрукты и корешки в лесу

Биологи исследовали гендерные различия в стратегиях поиска пищи африканских мальчиков и девочек при собирательстве. Статья об этом опубликована в Frontiers in Ecology and Evolution.

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Охота и собирательство были древнейшими формами добычи пропитания у людей. Абсолютное большинство народов Земли в разные эпохи перешло к производящему хозяйству, основанному на земледелии, но некоторые африканские племена до сих пор сохраняют традиционный уклад. Для эволюционной биологии важно выяснить, как именно люди развили подобное поведение.

Голландские и немецкие ученые решили на примере таких племен исследовать, влияют ли на стратегию собирательства биологические факторы отдельного человека – например, гендерные отличия. Они сопровождали 27 африканских детей из Республики Конго во время собирательства на протяжении года. В этой стране людей отправляют на сбор с пяти лет.

Выяснилось, что гендерные отличия в этой деятельности заметны с ранних лет. Состоящие из мальчиков группы были склонны собирать фрукты и семена, что требует рискованного лазания по деревьям. Девочки же были склонны собирать растущие в земле съедобные корешки. При этом поиск кореньев требует определенного навыка – лианы, которые к ним ведут, чрезвычайно запутанны, и легко потерять «след».