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1 час назад

Старейший долгожитель в мире отметил 122-летие

Lenta.ru

Старейший долгожитель в мире отметил 122-летие
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Житель бразильского города Апаресида-ди-Гояния Андрелино Виейра да Силва отметил 122-летие. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно удостоверению личности, мужчина родился 3 февраля 1901 года, что дает ему право претендовать на звание старейшего человека в мире. Несмотря на это, он не спешит подтверждать свой возраст официально и не значится в Книге рекордов Гиннесса.

У долгожителя 5 детей, 13 внуков, 16 правнуков и праправнук. Его семья владеет тремя домами, которые находятся на одном участке земли; один из них принадлежит Виейре да Силве. По словам одной из внучек мужчины, семья скромно отметила его 122-й день рождения. «В этом году мы не хотим ничего устраивать. У некоторых членов нашей семьи проблемы, поэтому мы не в настроении для вечеринки», — говорит она.

Женщина добавила, что, несмотря на преклонный возраст, Виейра да Силва ведет активный образ жизни. «Это большая радость — иметь в семье человека такого возраста, который может поделиться с нами своими историями. У моей дочери есть прадед, у меня его не было. Мы ценим каждый момент, проведенный с ним. Он путешествует, ходит в бары, многим увлекается», — рассказывает она.

Ранее сообщалось, что старейшая жительница планеты французская монахиня Андре (в миру Люсиль Рандон) умерла в возрасте 118 лет. Как сообщил представитель дома престарелых, где Андре жила с 2009 года, ее смерть наступила во сне.

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