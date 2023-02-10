Старейший долгожитель в мире отметил 122-летие

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Житель бразильского города Апаресида-ди-Гояния Андрелино Виейра да Силва отметил 122-летие. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно удостоверению личности, мужчина родился 3 февраля 1901 года, что дает ему право претендовать на звание старейшего человека в мире. Несмотря на это, он не спешит подтверждать свой возраст официально и не значится в Книге рекордов Гиннесса.

У долгожителя 5 детей, 13 внуков, 16 правнуков и праправнук. Его семья владеет тремя домами, которые находятся на одном участке земли; один из них принадлежит Виейре да Силве. По словам одной из внучек мужчины, семья скромно отметила его 122-й день рождения. «В этом году мы не хотим ничего устраивать. У некоторых членов нашей семьи проблемы, поэтому мы не в настроении для вечеринки», — говорит она.

Женщина добавила, что, несмотря на преклонный возраст, Виейра да Силва ведет активный образ жизни. «Это большая радость — иметь в семье человека такого возраста, который может поделиться с нами своими историями. У моей дочери есть прадед, у меня его не было. Мы ценим каждый момент, проведенный с ним. Он путешествует, ходит в бары, многим увлекается», — рассказывает она.