Что стало с отцом Андрея Сахарова, создавшего водородную бомбу

Советский диссидент, ученый, один из создателей водородной бомбы Андрей Сахаров стал знаменит на весь Союз и даже мир. Однако в свое время в нашей стране не менее прославился и отец Сахарова, Дмитрий Иванович. Его имя было на устах у многих студентов, получавших высшее образование в СССР.

Фото: Русская семерка Русская семерка

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Дмитрий Иванович Сахаров родился в 1889 году в Москве. Его отец был известным юристом, адвокатом, политическим и общественным деятелем. Однако Дмитрий, четвертый ребенок в семье, не пошел по стопам родителя. После гимназии он поступил на медицинский факультет Московского университета, откуда, впрочем, вскоре перевелся. В результате Сахаров окончил математическое отделение физико-математического факультета Императорского Московского Университета по специальности «физическая география» с «дипломом первой степени».

Но Дмитрий Сахаров не собирался останавливаться на достигнутом. Он едва начал педагогическую деятельность, как понял, что ему недостает знаний по педагогике. Поэтому Сахаров вновь стал студентом, на этот раз Педагогического института имени Шелапутина. Как указано в издании «Андрей Сахаров, Елена Боннэр и друзья» (составители Борис Альтшулер и Леонид Литинский), это частное учебное заведение, которое было основано специально для подготовки преподавательского состава из числа выпускников вузов, Дмитрий Иванович успешно окончил всего через 2 года.

Знаменитый задачник

Дмитрий Сахаров в период учебы в Шелапутинском институте преподавал в московских гимназиях и совершенствовал свое мастерство в группе учителей. Впоследствии Дмитрий Иванович более 20 лет преподавал в Московском педагогическом институте. Он был педагогом-энтузиастом, одним из основоположников советской методики преподавания физики, но главное - преподавателем, который всеми силами старался увлечь своим предметом студентов. Сахарова можно назвать популяризатором физической науки. Поэтому неудивительно, что физика заинтересовала его сына настолько, что тот стал ученым.

Во время Великой Отечественной войны Дмитрий Сахаров, оставшийся в Москве и продолжавший преподавать физику в МГПИ, стал кандидатом педагогических наук. Это случилось благодаря знаменитому задачнику Сахарова по физике, который был темой его диссертации. Задачник Дмитрия Сахарова, как утверждает Татьяна Иванова, автор издания «Андрей Дмитриевич: воспоминания о Сахарове», оказал влияние на подготовку нескольких поколений преподавателей физики в нашей стране. Многие сборники задач по физике, появившиеся в последующие годы, созданы под явным влиянием именно этой книги.

Достижения профессиональные и личные

В 1948 году Дмитрий Сахаров, как пишут многие биографы, по каким-то сугубо личным причинам уволился из МГПИ. Он перешел на работу в Областной педагогический институт имени Крупской, где тоже прослужил немало лет. Весной 1956 года кафедра физики Областного института ходатайствовала перед Высшей аттестационной комиссией Министерства высшего образования СССР о присуждении доценту, кандидату педагогических наук Сахарову докторской степени. Причем в ходатайстве говорилось о том, что ученая степень должна быть присвоена педагогу без защиты диссертации, а по совокупности его заслуг перед наукой.