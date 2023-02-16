Художник создает икону из осколков фресок затопленного храма

Волонтеры, которые сохраняют затопленный на реке Шексе близ Белого озера Рождественский храм, представили новый проект.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Церковь в расселенном селе Крохино затопили при строительстве Волго-Балтийского канала в 1960-х. Сначала она использовалась как маяк, а затем постепенно разрушалась.

Но с начала 2010-х стены храма сохраняют волонтеры из благотворительного фонда "Крохино. Незатопленные истории". За эти годы вокруг стен храма создан остров, установлена ледозащита на реке, которая сберегает храм от ледяных глыб во время ледохода, создана инсталляция с названием села Крохино, которую хорошо видно с проходящих по каналу кораблей, построен волонтерский городок и мостки.

Волонтеры проводят большую просветительскую работу, записывают рассказы местных жителей, сохраняют память о Белозерском крае.

А их новый проект - создание мозаичной иконы с ликом Спасителя из осколков фресок крохинского храма, который должен стать памятником сотням деревень и сел, затопленным из-за строительства водохранилищ.

За месяц на создание иконы пожертвовали 83 500 рублей и работы по ее созданию уже начались. Ими занимается художник Богдан Лавриненко.