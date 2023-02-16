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1 час назад

Художник создает икону из осколков фресок затопленного храма на Русском Севере

Российская Газета

Волонтеры, которые сохраняют затопленный на реке Шексе близ Белого озера Рождественский храм, представили новый проект.

Художник создает икону из осколков фресок затопленного храма
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Церковь в расселенном селе Крохино затопили при строительстве Волго-Балтийского канала в 1960-х. Сначала она использовалась как маяк, а затем постепенно разрушалась.

Но с начала 2010-х стены храма сохраняют волонтеры из благотворительного фонда "Крохино. Незатопленные истории". За эти годы вокруг стен храма создан остров, установлена ледозащита на реке, которая сберегает храм от ледяных глыб во время ледохода, создана инсталляция с названием села Крохино, которую хорошо видно с проходящих по каналу кораблей, построен волонтерский городок и мостки.

Волонтеры проводят большую просветительскую работу, записывают рассказы местных жителей, сохраняют память о Белозерском крае.

А их новый проект - создание мозаичной иконы с ликом Спасителя из осколков фресок крохинского храма, который должен стать памятником сотням деревень и сел, затопленным из-за строительства водохранилищ.

За месяц на создание иконы пожертвовали 83 500 рублей и работы по ее созданию уже начались. Ими занимается художник Богдан Лавриненко.

Напомним, что для "Родины" восстановление Рождественского храма в Крохино является особенной историей. Фото затопленного храма, которое Александр Джус сделал с вертолета, было на обложке нашего журнала еще в 1993-м. А в 2017-м мы сделали фильм о том, как восстанавливают храм и с тех пор постоянно пишем о нем и о людях, для которых это место так дорого.

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