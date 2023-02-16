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2 часа назад

Первая «невеста» Горбачева: почему она отказалась выходить за муж за будущего генсека

Русская семерка

Юлия Карагодина действительно имела все шансы стать первой леди СССР. По крайней мере, сама Карагодина утверждала, что между ней и Михаилом Горбачевым была настоящая любовь. Тем не менее, когда Горбачев уже учился в Москве, Юлия написала ему: «Дыши, но не надейся!».

Первая «невеста» Горбачева: почему она отказалась от свадьбы
Фото: Русская семеркаРусская семерка

Школьный драмкружок

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Юлия Никифоровна Карагодина была младше Михаила Сергеевича Горбачева: она родилась в 1933, а он – 1931 году. Как рассказывала сама Карагодина автору книги «Могила Ленина. Последние дни советской империи» Дэвиду Ремнику, она появилась на свет не в Привольном, как Горбачев, а в соседнем селе. Но биография Юлии Никифоровны отличалась от биографии Михаила Сергеевича не только годом и местом рождения. Семья Карагодиных считалась бедной. Юлию воспитывала одна мать, рано ставшая вдовой, и преподававшая в местной школе. Однако Карагодина не уточнила, была ли эта школа той самой, где судьба свела ее с Михаилом Горбачевым.

Как бы то ни было, Карагодина и Горбачев действительно учились в одной школе. Однако сблизились они благодаря драматическому кружку, который оба посещали. Юлия Никифоровна отмечала, что первый президент СССР имел определенные актерские задатки. Однажды, как пишет в своей книге «Дело о 140 миллиардах, или 7060 дней из жизни следователя» Владимир Калиниченко, Карагодина, увидев выступление Горбачева по телевизору, в присутствии одноклассников вздохнула:

«Эх, Михаил, как был ты артистом, так им и остался!».

Юлия Никифоровна рассказывала, что Горбачев даже выказывал желание поступать в театральный вуз. Однако, по мнению Карагодиной, ее возлюбленный лукавил: на самом деле он всегда хотел быть юристом.

Юношеская любовь

Впрочем, Юлия Карагодина вспоминала, что они с Михаилом Горбачевым никогда не говорили о будущем. Совместные планы школьников ограничивались получением дальнейшего образования в Москве. Да и свои чувства Карагодина и Горбачев никогда не обсуждали. А между тем любовь между ними действительно была. Если верить Уильяму Таубману, автору издания «Горбачев. Его жизнь и время», однажды, когда в драмкружке репетировали спектакль «Снегурочка», Юлия произнесла слова своей героини:

«Дорогой царь, спрашивайте меня хоть сто раз, люблю ли я его, и я сто раз отвечу вам, что я его люблю!».

В этот момент Горбачев наклонился к Карагодиной и спросил: «Это правда?». Юлия засмущалась и с трудом дочитала монолог, а Михаил стоял в стороне и улыбался.

Мало того, как-то раз Горбачев предложил своей возлюбленной познакомиться с его родителями. А это говорило о серьезных намерениях Михаила Сергеевича. Вот только Юлия отказалась от предложения будущего генсека. Через много лет она объяснила свой отказ так: «Наверное, мне казалось, что его родители подумают, будто я набиваюсь к ним в семью». По словам Юлии Никифоровны, Горбачевы жили в достатке: у них была своя земля, свой дом и вдоволь еды.

«Я представляла, как они на меня, простую девочку, посмотрят» — рассказывала Карагодина.

У Карагодиных же на первых порах даже дома не было: Юлия вместе с матерью жила в землянке.

«Дыши, но не надейся!»

Вскоре пути влюбленных и вовсе разошлись. Юлия Карагодина на год раньше окончила школу и уехала в Москву. Юлия поступила в педагогический вуз, но в общежитии не нашлось свободных мест, и ей пришлось вернуться домой. Михаил Горбачев негодовал, как Карагодина могла так быстро сдаться. «Надо было на пороге у ректора лечь!» — заявил Горбачев. Но Юлия оказалась не такой настойчивой. Она устроилась учительницей в одну из сельских школ. Впоследствии Карагодина все же поступила в институт в Краснодаре. Туда Горбачев и прислал ей последнюю открытку со словами: «Пока дышу, надеюсь». Юлия ответила: «Дыши, но не надейся!». Так закончился роман между Михаилом Горбачевым и Юлией Карагодиной, которая могла стать первой леди СССР.

Как пишет Николай Зенькович в издании «Михаил Горбачев. Жизнь до Кремля», Юлия Карагодина вышла замуж за своего одноклассника, военного летчика, и сменила фамилию, став Чернышевой. В 1957 году у супругов родилась дочь Ирина. В том же году в семье Михаила и Раисы Горбачевых тоже появилась дочь, которую родители также назвали Ириной. Впрочем, через несколько лет семья Чернышевых, в отличие от семьи Горбачевых, распалась. Карьера Юлии Карагодиной сложилась успешнее, чем личная жизнь. Она защитила кандидатскую диссертацию и работала на кафедре анатомии и физиологии Московского областного педагогического института. Однажды Карагодина написала Горбачеву письмо с просьбой помочь ей с жилплощадью, но тот ответил, что это не его сфера деятельности.

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