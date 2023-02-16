Дочь героя фильма "Праведник" рассказала о своем отце

Спасенные Николаем Киселевым люди называют героя нового фильма "Праведник" (он в широком прокате с 16 февраля) "Ангелом", "русским Шиндлером". 218 детей, женщин, стариков еврейской национальности он вывел из белорусских лесов, где они скрывались в глубоком немецком тылу. До линии фронта были сотни километров, а в помощниках у Киселева только пять вооруженных бойцов. Что это был за человек, рассказала "РГ" его дочь.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Имя вашего отца увековечено в саду праведников мира в Израильском мемориальном комплексе истории холокоста Яд ва-Шем в 2005 году. А когда вы узнали о его подвиге?

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Татьяна Киселева: Вся история складывалась постепенно. Какие-то сведения накапливались, начиная с подросткового возраста, мы с братом слышали обрывочные фразы мамы и отца. А после смерти папы я познакомилась с его архивом. Там были самые разные документы, в том числе письма от спасенных им людей. Они приходили не только сразу после многодневного похода по тылу врага, когда ему писали и благодарили за спасенные жизни, что называется, по свежим следам, но и двадцать лет спустя - письма за 1964-1965 годы. Понимаете? Столько лет прошло, а люди помнили, что он для них сделал.

Я думала много об этом. Наверное, и не нужно было мне обо всем узнавать раньше времени. Чтобы осознать все это, нужен жизненный опыт, какие-то знания о том, что происходило в стране в эту жуткую войну и конкретно на территории Беларуси. Очень многое мне дало участие в документальном фильме режиссера Юрия Малюгина "Список Киселева". Мы снимали спасенных отцом людей в Израиле. Их свидетельства и рассказы сделали представление о подвиге еще более объемным.

На родине вашего отца в Башкирии есть памятник, который запечатлел самый трагический эпизод этой истории: Киселев держит на руках трехлетнего ребенка. На сайте Яд ва-Шема, где собрана информация обо всех удостоенных звания "Праведник мира" за спасенные жизни евреев во время холокоста, об этом написано так: "Трехлетняя Белла Кремер все время плакала от голода, родители отчаялись успокоить девочку и в ответ на требование других беженцев согласились утопить ее. Понимая, что эти люди не в себе от голода и страха, Киселев отобрал ребенка у родителей и сам нес ее много дней, подкармливая из собственного пайка". Вы знакомы с Беллой?

Татьяна Киселева: Да, это страшная история. Белла жива и здорова. Проживает в Нью-Йорке. Мы с ней несколько раз общались по телефону. Эпизод с ней не выдуман. Есть свидетели, которые про это рассказывали.

Ваши родители познакомились в партизанском отряде?

Татьяна Киселева: Да. Мама попала в отряд и, как свидетельствует справка, которая у меня есть, была там разведчицей. Когда отцу поручили вывести евреев из немецкого тыла на советскую территорию, помогала ему. Была в числе пяти вооруженных сопровождающих. Нравится ли мне, как показан их роман в новом фильме? По крайней мере, ничего не опошлено. А на свой художественный взгляд имеет право любой режиссер. Все нормально.

Каким человеком был ваш отец в мирной жизни? Откуда, на ваш взгляд, в нем такая бесконечная любовь к людям?

Татьяна Киселева: По образованию экономист-финансист, окончил перед войной в Ленинграде Институт внешней торговли. До партизанского отряда участвовал в боевых действиях. Контузия была тяжелейшая и ранение. Пули доставали уже после войны. А после похода, который дался очень тяжело, с перенапряжением всех сил, в 1943 году его направили на обучение в Академию внешней торговли. И он всю жизнь проработал в этой системе

Был человеком тонкой натуры. Чувствовал музыку, обожал Федора Шаляпина, про которого нынче показывают фильм. Любил петь и мог аккомпанировать себе на гитаре. Это такая чувствительная сторона его характера. Но я вспоминаю случай: мы ехали на электричке за город, было очень душно, битком набитый вагон. Вдруг какой-то шум, и молодая девушка падает в обморок. Отец буквально прорезает толпу, подхватывает ее, несет к нашим лавкам, ее там располагает и приводит в чувство. Это было сделано молниеносно. Я, подросток, тогда подумала и поняла, что он готов на серьезный поступок, неравнодушен и добр к людям. Очень им гордилась.

С выходом нового фильма "Праведник" пантеон героев Великой Отечественной войны пополнится еще одним. Во всяком случае, для молодых людей, не особо интересующихся историей, Николай Киселев - открытие?

Татьяна Киселева: Справедливости ради отмечу, что после документального фильма Малюгина, который вышел в 2008 году, вышел еще один. Премьера была в Музее Победы. История отца не была новостью. Она привлекла внимание. Но документальные фильмы молодежь мало смотрит. Дай бог, чтобы, посмотрев художественный фильм "Праведник", молодая аудитория нашей страны наконец прочувствовала, что такое война, что такое фашизм, что такое зверское уничтожение наших людей. И увидит людей, которые готовы спасать и защищать.