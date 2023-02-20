Столетняя женщина раскрыла два секрета своего долголетия

Винни Тигвелл, жительница Великобритании, недавно отметила день рождения в сотый раз. О секрете долголетия британки рассказали редакторы портала In Your Area.

Винни долгое время работала в популярном торговом центре в британском городе Ньюбери. Выход на пенсию женщина рассматривала не как долгожданный отдых, а как возможность заняться делом мечты. Так Тигвелл возглавила чайный бар в здании суда Западного Беркшира.

По словам британки, хороший чай и заразительный смех – залог долгой и счастливой жизни.

Сейчас Винни живет в пансионате для пожилых. И на вечеринке к столетию женщины к столу подали специальный чай. Свой сотый день рождения британка встретила в кругу близких. Также на вечеринку заглянул мэр города Гэри Норман.