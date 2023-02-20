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1 час назад

Жительница Британии назвала чай и смех секретами долгой жизни

Мира Маркина

Винни Тигвелл, жительница Великобритании, недавно отметила день рождения в сотый раз. О секрете долголетия британки рассказали редакторы портала In Your Area.

Столетняя женщина раскрыла два секрета своего долголетия
Фото: flickr.comflickr.com

Винни долгое время работала в популярном торговом центре в британском городе Ньюбери. Выход на пенсию женщина рассматривала не как долгожданный отдых, а как возможность заняться делом мечты. Так Тигвелл возглавила чайный бар в здании суда Западного Беркшира.

По словам британки, хороший чай и заразительный смех – залог долгой и счастливой жизни.

Столетний американец раскрыл съедобный секрет своего долголетия

Сейчас Винни живет в пансионате для пожилых. И на вечеринке к столетию женщины к столу подали специальный чай. Свой сотый день рождения британка встретила в кругу близких. Также на вечеринку заглянул мэр города Гэри Норман.

Ранее «Рамблер» рассказывал о продуктах, которые продлевают молодость.

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