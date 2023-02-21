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27 минут назад

Происхождение принца Гарри подтвердилось

Eva.ru

Много лет принц Гарри терзался сомнениями — родной ли он сын своему официальному отцу и имеет ли право называться внуком королевы Елизаветы II. Сомневался и весь мир. Но, похоже, этому пришел конец.

Происхождение принца Гарри подтвердилось
Фото: Eva.ruEva.ru

Многочисленные романы принцессы Дианы давно перестали быть тайной. Сломленная неверностью мужа, народная любимица и сама перестала быть примером для подражания. Но едва ли Леди Ди тогда предполагала, что ее романтические приключения однажды нанесут серьезную эмоциональную травму младшему сыну Гарри.

Скандальные слухи чуть ли не с рождения терзали рыжеволосого британца, так мало похожего на своего отца. Однако, вопреки всем разговорам, отец Гарри король

Карл III не пожелал делать ДНК-тест, признавая мятежного и скандального отпрыска своим.

Даже несмотря на десятки обличающих снимков, на которых герцог Сассекский сравнивается с любовниками матери, Виндзоры никогда не ставили под сомнение происхождение Гарри. И теперь понятно почему.

Недавно в сети всплыло цветное фото молодого и прекрасного принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II и дедушки принцев Уильяма и Гарри. Одного взгляда на четкий снимок рыжеволосого грека достаточно, чтобы понять, чьи черты лица унаследовал младший внук королевы. Теперь стало понятно, отчего Виндзоры ничуть не сомневались — в жилах Гарри течет королевская кровь.

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