Происхождение принца Гарри подтвердилось

Много лет принц Гарри терзался сомнениями — родной ли он сын своему официальному отцу и имеет ли право называться внуком королевы Елизаветы II. Сомневался и весь мир. Но, похоже, этому пришел конец.

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Многочисленные романы принцессы Дианы давно перестали быть тайной. Сломленная неверностью мужа, народная любимица и сама перестала быть примером для подражания. Но едва ли Леди Ди тогда предполагала, что ее романтические приключения однажды нанесут серьезную эмоциональную травму младшему сыну Гарри.

Скандальные слухи чуть ли не с рождения терзали рыжеволосого британца, так мало похожего на своего отца. Однако, вопреки всем разговорам, отец Гарри король

Карл III не пожелал делать ДНК-тест, признавая мятежного и скандального отпрыска своим.

Даже несмотря на десятки обличающих снимков, на которых герцог Сассекский сравнивается с любовниками матери, Виндзоры никогда не ставили под сомнение происхождение Гарри. И теперь понятно почему.