Зачем Стайлс попил из своего кроссовка во время концерта

Сотни сольных концертов в год, десятки выступлений на различных шоу — и как только 29-летний Гарри Стайлс не выбивается из графика? Похоже, секрет артиста — в умении удивлять и поклонников, и себя самого: эпатаж — отличное противоядие от рутины. Так, во время выступления в городе Перт в Австралии Гарри решился на необычный поступок: попил воду из своего же кроссовка на глазах у 30 тысяч человек. И нет, певец не сошел с ума. Таким образом он отдал дань уважения австралийской традиции под названием shoey.

В перерыве между песнями Гарри позвал на сцену местного фаната и поинтересовался, делал ли он когда-то shoey. Поклонник ответил положительно, и Гарри предложил ему начать первым. Австралиец, и глазом не моргнув, испил кроссовок до дна, а вот британскому музыканту этот «подвиг» дался нелегко. «Это одна из самых отвратительных традиций, о которых я когда-либо слышал, — сказал он, затем поднес кроссовок ко рту и выпил воду залпом. — Я чувствую себя другим человеком, мне стыдно за себя. Я подробно обсужу это со своим терапевтом». Что-то нам подсказывает, что психолог Гарри слышал немало удивительных историй. Радует, что у этой хотя бы есть логичное объяснение.