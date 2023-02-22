Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+6° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
2 часа назад

СМИ: Пол Маккартни и Ринго Старр могут появиться в новом альбоме The Rolling Stones

Москва24иещё 1

Музыканты группы The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр присоединятся к созданию нового альбома коллектива The Rolling Stones. Об этом сообщает The Times.

Маккартни и Старр могут появиться в новом альбоме The Rolling Stones
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По данным источников издания, Маккартни уже подготовил несколько композиций на бас-гитаре. Старр может посетить одну из студий Лос-Анджелеса в ближайшее время.

Дата выхода альбома остается неизвестной.

The Rolling Stones выпустили последний альбом в 2016 году. При этом новые композиции группы не выпускались порядка 18 лет.

До этого сообщалось, что Маккартни работает над документальным проектом, в котором расскажет о своей жизни после распада The Beatles.

Режиссером фильма выступит Морган Невилл. Картина будет основана на ранее не опубликованных видео и фото из архива Пола Маккартни и его первой жены Линды Маккартни.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/kultura/22022023/553141?utm_source=CopyBuf

Люди,Морган Невилл,Пол Маккартни,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий