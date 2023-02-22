Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+6° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
2 часа назад

Роулинг заявила, что не переживает о своем наследии после обвинений в трансфобии

Газета.Ru

Писательница Джоан Роулинг ответила на вопрос о трансфобии в подкасте «Охота на ведьму Джоан Роулинг». Создательницу вселенной Гарри Поттера цитирует Variety.

Роулинг заявила, что не переживает о своем наследии после обвинений
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Роулинг, она не хотела, чтобы ее слова о трансгендерных женщинах задели кого бы то ни было, и отметила, что не переживает о своем творческом наследии после трансфобных скандалов. «Я не хожу по дому, думая, что оставлю после себя. Какая напыщенная была бы это жизнь — разгуливать, переживая о своем творческом наследии. Я умру. Я забочусь о сегодняшнем дне, о живых», — сказала она.

До этого в Twitter Джоан Роулинг неоднократно публиковала посты в поддержку бинарной гендерной системы и иронично отзывалась о трансгендерных людях, что вызывало скандалы в медиа.

Ранее радио «Би-би-си» извинилось перед писательницей Джоан Роулинг во второй раз за месяц за то, что ее обвинили в трансфобии в прямом эфире передачи «Доброе утро, Шотландия». Во время эфира трансгендерная женщина призвала бойкотировать видеоигру по Гарри Поттеру «Наследие Хогвартса», так как выручка от нее уходит на «финансирование антитранс-движения».

Люди,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий