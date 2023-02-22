Роулинг заявила, что не переживает о своем наследии после обвинений

Писательница Джоан Роулинг ответила на вопрос о трансфобии в подкасте «Охота на ведьму Джоан Роулинг». Создательницу вселенной Гарри Поттера цитирует Variety.
По словам Роулинг, она не хотела, чтобы ее слова о трансгендерных женщинах задели кого бы то ни было, и отметила, что не переживает о своем творческом наследии после трансфобных скандалов. «Я не хожу по дому, думая, что оставлю после себя. Какая напыщенная была бы это жизнь — разгуливать, переживая о своем творческом наследии. Я умру. Я забочусь о сегодняшнем дне, о живых», — сказала она.
До этого в Twitter Джоан Роулинг неоднократно публиковала посты в поддержку бинарной гендерной системы и иронично отзывалась о трансгендерных людях, что вызывало скандалы в медиа.
Ранее радио «Би-би-си» извинилось перед писательницей Джоан Роулинг во второй раз за месяц за то, что ее обвинили в трансфобии в прямом эфире передачи «Доброе утро, Шотландия». Во время эфира трансгендерная женщина призвала бойкотировать видеоигру по Гарри Поттеру «Наследие Хогвартса», так как выручка от нее уходит на «финансирование антитранс-движения».