Роулинг заявила, что не переживает о своем наследии после обвинений

По словам Роулинг, она не хотела, чтобы ее слова о трансгендерных женщинах задели кого бы то ни было, и отметила, что не переживает о своем творческом наследии после трансфобных скандалов. «Я не хожу по дому, думая, что оставлю после себя. Какая напыщенная была бы это жизнь — разгуливать, переживая о своем творческом наследии. Я умру. Я забочусь о сегодняшнем дне, о живых», — сказала она.