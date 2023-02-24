Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+13° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
2 часа назад

Британский ветеран Джон Гаджен рассказал, как отказ от сигарет сохранил ему жизнь

Мира Маркина

Ветеран Второй мировой войны, британец Джон Гаджен недавно был удостоен медали. Награду мужчина получил к своему столетию, сообщает портал RugbyObserver.

Британский ветеран рассказал, как дожил до ста лет
Фото: UnsplashUnsplash

Джон Гаджен поступил на службу танкистом в 1943 году. Он участвовал в сражениях, но какой бы тяжелой ни была ситуация на фронте, старался поддерживать здоровый образ жизни. По мнению Джона, это позволило ему дожить до ста лет.

Дело в том, что Гаджен всю жизнь избегал табака. Все сигареты, которыми снабжали солдат на фронте, он обменивал. Так Джон долго стригся у парикмахера, не заплатив за это ни пенни, а однажды ему удалось выменять папиросы на часы из немецкой штабной машины. Их он хранит до сих пор.

Столетняя женщина раскрыла два секрета своего долголетия

Еще один секрет долгой жизни – сохранять способность удивляться чему-то новому. Так Джон рассказал, что появление мобильных телефонов и смартфонов стало для него самым невероятным событием.

Ранее «Рамблер» писал, что стало с женщиной, выпившей саму древнюю воду на планете.

Люди,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий