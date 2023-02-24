Британский ветеран рассказал, как дожил до ста лет

Ветеран Второй мировой войны, британец Джон Гаджен недавно был удостоен медали. Награду мужчина получил к своему столетию, сообщает портал RugbyObserver.

Фото: Unsplash Unsplash

Джон Гаджен поступил на службу танкистом в 1943 году. Он участвовал в сражениях, но какой бы тяжелой ни была ситуация на фронте, старался поддерживать здоровый образ жизни. По мнению Джона, это позволило ему дожить до ста лет.

Дело в том, что Гаджен всю жизнь избегал табака. Все сигареты, которыми снабжали солдат на фронте, он обменивал. Так Джон долго стригся у парикмахера, не заплатив за это ни пенни, а однажды ему удалось выменять папиросы на часы из немецкой штабной машины. Их он хранит до сих пор.