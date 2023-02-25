Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+2° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
2 часа назад

Мужчина прошел 20 км в поисках своей покойной жены и покорил соцсети

Диана Товсепова

Мужчина из Шанхая по фамилии Чжан искал свою жену, которая умерла два года назад, пока его самого не нашла полиция. Оказалось, мужчина решил, что его жена заблудилась по дороге домой, и отправился ее искать.

Мужчина забыл о смерти жены и отправился ее искать, став звездой соцсетей
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Видео, на котором пожилой китаец, страдающий потерей памяти, прошел 20 км в поисках своей покойной жены, которая, как он считал, все еще жива, взорвало соцсети.

На кадрах видно, как Чжан идет по велосипедной дорожке и останавливается, чтобы осмотреться, прежде чем продолжить.

Соцсети

Когда местная полиция нашла его на улице, они не могли понять, что он делает, пока офицер не отвел его в местный участок и не начал задавать ему вопросы.

Когда его спросили, с кем он живет, он ответил, что с женой. Тогда офицер рассказал мужчине, что его супруга умерла, но он не поверил. Он настаивал на том, что жена жива и чувствовал, будто она сидит рядом с ним.

Эта история довела до слез миллионы лпользователей китайских соцсетей:

"Это очень трогательно... Он, должно быть, очень опечален, поэтому отказывается принять правду о том, что его жена мертва";

"Это душераздирающая история. Это заставляет меня поверить, что в мире существует вечная любовь"

"Забыть всех и все, кроме жены... Это сказочная любовь", — комментировали пользователи.

Ученые нашли фактор, помогающий сохранить память в старости

Ранее мы писали о привычках для комфортного старения, по мнению ученых.

Люди,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий