Мужчина забыл о смерти жены и отправился ее искать, став звездой соцсетей

Мужчина из Шанхая по фамилии Чжан искал свою жену, которая умерла два года назад, пока его самого не нашла полиция. Оказалось, мужчина решил, что его жена заблудилась по дороге домой, и отправился ее искать.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Видео, на котором пожилой китаец, страдающий потерей памяти, прошел 20 км в поисках своей покойной жены, которая, как он считал, все еще жива, взорвало соцсети.

На кадрах видно, как Чжан идет по велосипедной дорожке и останавливается, чтобы осмотреться, прежде чем продолжить.

Соцсети

Когда местная полиция нашла его на улице, они не могли понять, что он делает, пока офицер не отвел его в местный участок и не начал задавать ему вопросы.

Когда его спросили, с кем он живет, он ответил, что с женой. Тогда офицер рассказал мужчине, что его супруга умерла, но он не поверил. Он настаивал на том, что жена жива и чувствовал, будто она сидит рядом с ним.

Эта история довела до слез миллионы лпользователей китайских соцсетей:

"Это очень трогательно... Он, должно быть, очень опечален, поэтому отказывается принять правду о том, что его жена мертва";

"Это душераздирающая история. Это заставляет меня поверить, что в мире существует вечная любовь"

"Забыть всех и все, кроме жены... Это сказочная любовь", — комментировали пользователи.