После коронации Карл III планирует изменить титул Камиллы

Супругу британского монарха будут называть «королева», а не «королева-консорт», как предполагалось ранее.

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Букингемский дворец принял решение называть Камиллу «королевой, а не «королевой-консортом». По информации источников, близких к Карлу III, это произойдёт после коронации, запланированной на 6-е мая, и таким образом завершит преображение жены нынешнего короля в глазах подданных.

Когда в 2005-м году Камилла вышла замуж за принца Уэльского Чарльза, считалось, что её не будут называть «королевой», даже когда он взойдёт на престол. Среди причин называлась её не очень хорошая репутация, построенная на внебрачной связи с принцем, когда оба они были в законных отношениях с другими людьми. «В этом браке нас было трое, немного больше, чем принято», - заявила принцесса Диана в ставшем знаменитом интервью для Panorama.